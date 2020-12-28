28.12.2020 18:31

Игорь Терехов провел заседание рабочей группы по подготовке регламента горсовета - ХГС

Заседание рабочей группы по подготовке регламента Харьковского городского совета 8-го созыва состоялось сегодня, 28 декабря 2020 года.



//city.kharkov.ua

В заседании, которое провел секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, приняли участие заместители городского головы, представители Юридического департамента, депутатских фракций, главы районных администраций.

Депутаты всех политических сил могли подать свои предложения по регламенту, часть из которых была учтена. Также они вносили предложения непосредственно во время заседания. В частности, было рассмотрено положение о работе постоянных комиссий горсовета и вопросы, которые касались времени публикаций проектов сессионных решений, выступлений депутатов на сессиях, возможности подавать тексты выступлений не в письменном виде, как это предусмотрено решением суда, а в электронном виде, и др. На вопросы депутатов отвечала заместитель городского головы по вопросам правового обеспечения Марина Стаматина.

Регламент Харьковского городского совета будет утвержден на ближайшей сессии, которая состоится 30 декабря.

Как сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, депутаты и после этого смогут вносить свои предложения по документу.

«Состоялось заседание рабочей группы регламентного комитета. Все могли высказать свою точку зрения, и на сессии будет рассмотрен этот вопрос, - отметил Игорь Терехов. - И в дальнейшем, если в процессе работы у нас возникнет необходимость и мы увидим, что нам надо что-либо изменить в регламенте, рабочая группа сможет собраться и обсудить новые необходимые изменения».