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28.12.2020  19:58   

Игорь Терехов: Мы предлагаем взвешенное решение вопроса об увековечении памяти Геннадия Кернеса - РЕДПОСТ

Секретарь городского совета прокомментировал прошедшее заседание рабочей группы по подготовке регламента.


//city.kharkov.ua
Сегодня 28 декабря 2020 года, под председательством секретаря городского совета Игоря Терехова в Харькове состоялось заседание рабочей группы по подготовке регламента Харьковского городского совета 8-го созыва.
 
Депутаты всех политических сил могли подать свои предложения по регламенту, часть из которых была учтена. 
 
Комментируя прошедшее заседание секретарь горсовета, в частности, отметил, что среди поднятых вопросов - увековечивание памяти мэра Харькова Геннадия Кернеса:
 
"Есть предложения, - сообщил Игорь Терехов, -  "сделать памятник, переименовать станцию метро, назвать его именем проспект, но конкретики сегодня нет.
 
Внесено предложение и о том, чтобы Геннадий Адольфович стал почетным гражданином города Харькова посмертно, но для этого необходимо внести определенные положения в наш регламентирующий документ.
 
Об этом мы примем решение на сессии городского совета.
 
Мы предлагаем взвешенное решение вопроса о проведении мероприятий по увековечению памяти Геннадия Адольфовича Кернеса.
 
Мероприятия мы разработаем и вынесем на общее  обсуждение".
Тэги:  терехов, кернес, харьков, увековечить память, регламент, сессия, горсовет
 
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