28.12.2020 19:58

Игорь Терехов: Мы предлагаем взвешенное решение вопроса об увековечении памяти Геннадия Кернеса - РЕДПОСТ

Секретарь городского совета прокомментировал прошедшее заседание рабочей группы по подготовке регламента.



//city.kharkov.ua

Сегодня 28 декабря 2020 года, под председательством секретаря городского совета Игоря Терехова в Харькове состоялось заседание рабочей группы по подготовке регламента Харьковского городского совета 8-го созыва.

Депутаты всех политических сил могли подать свои предложения по регламенту, часть из которых была учтена.

Комментируя прошедшее заседание секретарь горсовета, в частности, отметил, что среди поднятых вопросов - увековечивание памяти мэра Харькова Геннадия Кернеса:

"Есть предложения, - сообщил Игорь Терехов, - "сделать памятник, переименовать станцию метро, назвать его именем проспект, но конкретики сегодня нет.

Внесено предложение и о том, чтобы Геннадий Адольфович стал почетным гражданином города Харькова посмертно, но для этого необходимо внести определенные положения в наш регламентирующий документ.

Об этом мы примем решение на сессии городского совета.

Мы предлагаем взвешенное решение вопроса о проведении мероприятий по увековечению памяти Геннадия Адольфовича Кернеса.

Мероприятия мы разработаем и вынесем на общее обсуждение".