26.04.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 26 квітня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

26 квітня очікується хмарна погода. Вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ. Гроза.

Вітер південно-східний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 13 - 15°, вдень 21 - 23°.

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