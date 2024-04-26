Прогноз погоди у Харкові на 26 квітня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
26 квітня очікується хмарна погода. Вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ. Гроза.
Вітер південно-східний, 7 - 12 м/с.
Температура повітря: вночі 13 - 15°, вдень 21 - 23°.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Працездатність буде на висоті, і це дає гарну нагоду здійснити задумане. Використовуйте цей час для того, щоб досягти успіху, але пам'ятайте: сьогоднішній день хороший не стільки для створення нового, скільки для використання вже наявних напрацювань.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає.
26 квітня 1986 року Чорнобильська АЕС стала символом найбільшої в історії людства техногенної катастрофи.
влажность:
давление:
ветер: