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26.04.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 26 квітня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

26 квітня очікується хмарна погода. Вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ. Гроза.

Вітер південно-східний, 7 - 12 м/с.

Температура повітря: вночі 13 - 15°, вдень 21 - 23°.

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Народні прикмети

  • Зоряне небо обіцяє врожайний рік.
  • Зозуля голосно і протяжно кричить — до теплих днів.
  • Наші пращури спостерігали за виділенням березового соку: якщо у берези було багато соку, вважалось, що літо буде дощовим.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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