Главная Новости Власть Геннадий Кернес показал, как работает прямая связь с харьковчанами (ВИДЕО)
02.04.2020  14:26   

Геннадий Кернес показал, как работает прямая связь с харьковчанами (ВИДЕО)

Формулу «Любить Харьков – работать для людей» Геннадий Кернес доказывает на деле.


// city.kharkov.ua

Как идет работа по реагированию на звонки харьковчан, мэр показал в видео, которое разместил в своем Телеграм-канале.

«Принимаю звонки горожан – все их просьбы и обращения фиксирую, передаю в работу. Буду лично контролировать решение каждого вопроса», – прокомментировал Геннадий Кернес.

Напомним, 30 марта Харьковский городской голова обратился к горожанам с просьбой оставаться дома и дал личный телефон для обращений.

Уже в первый день мэр принял около тысячи звонков и предложил следующую модель общения. В любые дни с 10 утра до 12-ти на звонки отвечает сам мэр, с 12-ти дня до 5-ти часов вечера звонки будут принимать мои помощники. Светлана Витальевна Юрченко – 098-859-57-23 и директор Департамента контроля Алексей Викторович Артикуленко – 067-578-40-62.

Тэги:  кернес, обращение, харьков, звонки, карантин, коронавирус
 
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