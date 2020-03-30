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30.03.2020  15:55   

Геннадий Кернес прокомментировал ответы на телефонные звонки харьковчан (ВИДЕО)

Харьковский городской голова продолжает активное общение с харьковчанами через соцсеть и по телефону.


Скриншот видео
«Сегодня утром опубликовал пост, чтобы на время карантина харьковчане не собирались большими кампаниями.
 
Надеюсь, на ваше понимание, и уверен, что следование этому простому правилу поможет вам избежать заражения COVID-19.
 
Так же я оставил свой личный мобильный телефон для общения с харьковчанами и решения их насущных проблем не только во время карантина, но и после него. С утра звонки идут постоянно. Я уже принял почти тысячу звонков. Кроме вопросов, связанных с карантином, там и житейские проблемы – жилья, ремонта подъездов, ухода за одинокими стариками, вопросы ЖКХ, продуктовая, материальная, медикаментозная помощь и многое-многое другое. Все эти вопросы я зафиксировал и поставил задачи исполнителям, а их выполнение будет проконтролировано.
 
Очень много звонков касалось обеспечения масками. Повторю – мэрия закупила миллион масок, в ближайшие дни они прибудут в Харьков и будут бесплатно розданы харьковчанам.
 
Что касается моего общения с горожанами, я предлагаю следующую модель. Я лично буду принимать ваши звонки в любые дни с 10 утра до 12-ти. А с 12-ти дня до 5-ти часов вечера звонки будут принимать мои помощники. Светлана Витальевна Юрченко – 098-859-57-23 и директор Департамента контроля Алексей Викторович Артикуленко – 067-578-40-62.
 
Светлана и Алексей запишут все ваши обращения, и я во всех вопросах разберусь. По мере возможности ваши проблемы и вопросы будут решены. Я лично перепроверю решение каждой вашей проблемы, с которой вы к нам обратитесь.
 
Очень надеюсь на совместную результативную работу. Желаю всем хорошего здоровья и Божьей благодати» - сказано в обращении городского головы.
 
 
 
 
Источник:   Геннадий Кернес / Телеграмм канал
 Тэги:  коронавирус, кернес, харьков, телефон, ответы
 
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