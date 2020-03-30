Геннадій Кернес попросив харків’ян залишатися вдома і дав особистий телефон для звернень



Минулі вихідні показали, що багато хто з городян не розуміють, наскільки в Україні серйозна ситуація з COVID-19. Парки, сквери та інші зони відпочинку були переповнені. Люди великими компаніями гуляли з дітьми, смажили барбекю і шашлики, розважалися і відпочивали.



В умовах карантинних заходів, всупереч яким в Україні з кожним днем ​​зростає захворюваність коронавірусів, коли ми вже маємо в країні 10 смертельних випадків, прошу вас заради збереження вашого ж здоров'я максимально обмежити свої пересування поза домом.



Наші лікарні за гроші міста і соціально відповідального бізнесу доукомплектовуються всім необхідним - від апаратів штучної вентиляції легенів до "золотого стандарту" визначення хворих - ПЛР-тестів на CОVID-19. Ми закупили один мільйон масок, які днями безкоштовно роздамо городянам.



Для людей старшого віку, які перебувають у найбільшій зоні ризику, міська влада і підготовлені нами волонтери готові надати будь-яку необхідну допомогу. Зокрема - купити і доставити додому їду і медикаменти, вигуляти вашу собаку і багато іншого. Ті, кому необхідна така підтримка - телефонуйте прямо мені на мою особисту телефону 067 579 47 47.



Жорстка самоізоляція, посилені заходи особистої і громадської гігієни, обмеження пересувань поза домом з одного боку і підготовленість влади Харкова до можливого спалаху коронавируса з іншого допоможуть нам усім разом з найменшою кількістю хворих пережити час карантинних заходів.



Прошу вас почути цей мій заклик. Бажаю всім здоров'я і здорового глузду, щоб в цій непростій ситуації не наражати себе на небезпеку бути зараженим.



З повагою, Харківський міський голова Геннадій Кернес