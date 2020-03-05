У міській раді пройшов прийом з нагоди 8 Березня

Прийом з нагоди Міжнародного жіночого дня відбувся сьогодні, 5 березня, у Харківській міській раді.
Секретар Харківської міської ради Олександр Новак привітав харків'янок з прийдешнім святом.
«У цій залі проходить багато заходів, але по-справжньому яскраво і урочисто тут буває тільки у перші весняні дні. Завдяки вам наші серця наповнюються теплом і любов'ю. Ми пишаємося нашими харків'янками, які прославили наше місто і країну. Їхні імена добре відомі - Людмила Гурченко, Клавдія Шульженко, Наталія Фатєєва, Валентина Гризодубова, наша сучасниця Яна Клочкова та багато інших. Серед харків'янок багато хто носить звання Героя України, Почесних громадян міста Харкова. Ті нагороди, які я щасливий вам вручити, підтверджують ваш внесок у розвиток і процвітання Харкова», - сказав Олександр Новак.
За високий професіоналізм та вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста співробітницям місцевого самоврядування, різних підприємств і установ вручили Почесні грамоти виконавчого комітету Харківської міської ради і Подяки міського голови.
«Бажаю вам від імені виконавчого комітету, міського голови Геннадія Кернеса подальших успіхів і визнання в роботі. Спасибі за те, що робите для нашого улюбленого Харкова. Ми пишаємося багатьма досягненнями, ви їх знаєте та створюєте, але найбільша гордість - наші харків'янки. Бажаю сімейного благополуччя і любові, успіхів і весняного настрою. Зі святом, дорогі жінки!» - привітав співробітниць секретар міської ради.
Нагадаємо, що також нагороди харків'янкам сьогодні вручив Харківський міський голова Геннадій Кернес.
Отличное время для того, чтобы продемонстрировать свои способности, показать себя в самом выгодном свете, а также добиться успеха в самых сложных делах.
Теплая солнечная погода продолжается. Синоптики обещают переменную облачность. Без осадков.
140 лет назад родился один из выдающихся математиков ХХ века Сергей Бернштейн.
влажность:
давление:
ветер: