05.03.2020 17:03

У міській раді пройшов прийом з нагоди 8 Березня

Прийом з нагоди Міжнародного жіночого дня відбувся сьогодні, 5 березня, у Харківській міській раді.



// city.kharkov.ua

Секретар Харківської міської ради Олександр Новак привітав харків'янок з прийдешнім святом.

«У цій залі проходить багато заходів, але по-справжньому яскраво і урочисто тут буває тільки у перші весняні дні. Завдяки вам наші серця наповнюються теплом і любов'ю. Ми пишаємося нашими харків'янками, які прославили наше місто і країну. Їхні імена добре відомі - Людмила Гурченко, Клавдія Шульженко, Наталія Фатєєва, Валентина Гризодубова, наша сучасниця Яна Клочкова та багато інших. Серед харків'янок багато хто носить звання Героя України, Почесних громадян міста Харкова. Ті нагороди, які я щасливий вам вручити, підтверджують ваш внесок у розвиток і процвітання Харкова», - сказав Олександр Новак.





За високий професіоналізм та вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста співробітницям місцевого самоврядування, різних підприємств і установ вручили Почесні грамоти виконавчого комітету Харківської міської ради і Подяки міського голови.





«Бажаю вам від імені виконавчого комітету, міського голови Геннадія Кернеса подальших успіхів і визнання в роботі. Спасибі за те, що робите для нашого улюбленого Харкова. Ми пишаємося багатьма досягненнями, ви їх знаєте та створюєте, але найбільша гордість - наші харків'янки. Бажаю сімейного благополуччя і любові, успіхів і весняного настрою. Зі святом, дорогі жінки!» - привітав співробітниць секретар міської ради.





Нагадаємо, що також нагороди харків'янкам сьогодні вручив Харківський міський голова Геннадій Кернес.