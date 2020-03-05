05.03.2020 16:11

Геннадій Кернес привітав жінок із Міжнародним жіночим днем (ФОТО)

Урочистий прийом з нагоди Міжнародного жіночого дня пройшов сьогодні, 5 березня, у Харківській міській раді.



//city.kharkov.ua

Міський голова Геннадій Кернес привітав працівниць органів місцевого самоврядування, установ і підприємств міста з прийдешнім святом.

«Щиро вітаю вас із 8 Березня - святом весни! Це час, коли чоловіки хочуть догодити жінкам, купують їм квіти і дарують подарунки. Від імені міської ради, її виконавчого комітету, від чоловіків-харків'ян я бажаю вам щастя, здоров'я та Божої благодаті, щоб ви завжди були на висоті! Ви для нас дуже близькі і важливі, ми вас усіх дуже любимо. Дякую вам за вашу працю і за те, що ви є! Ми зробимо у місті Харкові все можливе, щоб ви почувалися тут гідно і комфортно!» - зазначив міський голова.

За сумлінну та плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста Харкова Геннадій Кернес вручив кращим працівницям органів місцевого самоврядування, установ і підприємств міста Почесні грамоти Харківської міської ради.