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05.03.2020  16:11   

Геннадій Кернес привітав жінок із Міжнародним жіночим днем (ФОТО)

Урочистий прийом з нагоди Міжнародного жіночого дня пройшов сьогодні, 5 березня, у Харківській міській раді.


//city.kharkov.ua
Міський голова Геннадій Кернес привітав працівниць органів місцевого самоврядування, установ і підприємств міста з прийдешнім святом.
 
«Щиро вітаю вас із 8 Березня - святом весни! Це час, коли чоловіки хочуть догодити жінкам, купують їм квіти і дарують подарунки. Від імені міської ради, її виконавчого комітету, від чоловіків-харків'ян я бажаю вам щастя, здоров'я та Божої благодаті, щоб ви завжди були на висоті! Ви для нас дуже близькі і важливі, ми вас усіх дуже любимо. Дякую вам за вашу працю і за те, що ви є! Ми зробимо у місті Харкові все можливе, щоб ви почувалися тут гідно і комфортно!» - зазначив міський голова.
 
За сумлінну та плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у соціально-економічний розвиток міста Харкова Геннадій Кернес вручив кращим працівницям органів місцевого самоврядування, установ і підприємств міста Почесні грамоти Харківської міської ради.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тэги:  кернес, поздравление, харьков, международный женский день, 8 марта, прием
 
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