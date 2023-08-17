На Харківщині капітально відбудовують 17 зруйнованих ворогом мостів

У Харківської області продовжують відновлювати зруйновані мостові споруди.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, з початку військового вторгнення в області було зруйнувано 27 штучних споруд. Для обходу зруйнованих мостів було оперативно встановлено 25 тимчасових переправ. Проте відновлення мостів під час воєнного конфлікту має величезне значення для забезпечення сталої логістики в регіоні.
На сьогодні капітально відновлюються 17 штучних споруд. 11 підрядних організацій цілодобово, попри постійні обстріли, працюють щоб якомога швидше відновити транспорте сполучення області. Ще на декількох об‘єктах планується розпочати роботи до кінця року.
Раніше РЕДПОСТ писав, що стартували відновлювальні роботи ще одного мосту в Харківській області.
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Мабуть, найкраще, що сьогодні можна зробити, – це не робити нічого взагалі (звісно, по можливості). На жаль, зірки схилятимуть до хаосу і в думках, і в справах, і в спілкуванні.
Вранці небо у Харкові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Щорічно 17 серпня відзначається День секонд-хенду.
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