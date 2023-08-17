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17.08.2023  14:58   Рита Парфенова

На Харківщині капітально відбудовують 17 зруйнованих ворогом мостів

У Харківської області продовжують відновлювати зруйновані мостові споруди.


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Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області, з початку військового вторгнення в області було зруйнувано 27 штучних споруд. Для обходу зруйнованих мостів було оперативно встановлено 25 тимчасових переправ. Проте відновлення мостів під час воєнного конфлікту має величезне значення для забезпечення сталої логістики в регіоні.

На сьогодні капітально відновлюються 17 штучних споруд. 11 підрядних організацій цілодобово, попри постійні обстріли, працюють щоб якомога швидше відновити транспорте сполучення області. Ще на декількох об‘єктах планується розпочати роботи до кінця року.

З міркувань безпеки локації, де проводяться відновлення, не вказуємо. Наразі на кожному об'єкті – роботи на різному етапі:
  •  підготовчі роботи
  •  облаштування будівельного майданчика
  •  встановлення заходів організації дорожнього руху
  •  демонтаж зруйнованих конструкцій
  •  влаштування фундаментів споруд
Також в межах експлуатаційного утримання роботи йдуть ще на 4 мостах.

Раніше РЕДПОСТ писав, що стартували відновлювальні роботи ще одного мосту в Харківській області.

 

 

Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  міст, харків
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