Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 16 серпня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 3 га території, з них 2100 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, 3.3 км ліній електропередач і 4 приватних домогосподарства у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 81 одиницю ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалось 30 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 146 саперів та 59 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 3459 га території, 278 км автомобільних доріг, 2426 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 191 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 75 тис. 512 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 12 разів виїжджали на гасіння пожеж, 3 з яких спричинені обстрілами ворога.