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17.08.2023  13:43   Рита Парфенова

Наслідки російських ударів по Куп’янщині зафіксували правоохоронці: фото

Протягом доби з 16 по 17 серпня у Куп'янському районі загинуло двоє цивільних, ще одну мешканку поранено.

Новини Харкова: фото наслідків обстрілу Куп’янщини

Як повідомляє РЕДПОСТ в посиланням на Прокуратуру Харківськох області, 16 серпня близько 16 години збройні сили рф обстріляли Куп’янськ, внаслідок чого смертельні поранення отримав 59-річний чоловік. Його було ушпиталено, медики боролись за його життя, але врятувати чоловіка не вдалось.
 
Крім того, 17 серпня близько 10:10 ворог вкотре обстріляв місто, у результаті чого загинула жінка 1962 року народження. Ще одна мирна мешканка 1963 року народження отримала осколкові поранення. Сталось загоряння будинку площею 80 кв. м.
 
Встановлено, що ворог застосував артилерію.
 
Слідчо-прокурорська група зібрала докази та зафіксувала наслідки збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби тривали обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.

 

Новини Харкова: фото наслідків обстрілу Куп’янщини

Новини Харкова: фото наслідків обстрілу Куп’янщини Новини Харкова: фото наслідків обстрілу Куп’янщини

Новини Харкова: фото наслідків обстрілу Куп’янщини

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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