Шахрайський кол-центр ліквідували правоохоронці у Харкові (відео, фото)
Аферисти у Харкові ошукували людей, використоовуючи різні шахрайські схеми.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру та ГУ Наполіції, у Харкові, завдяки діяльності правоохоронців, припиніив роботу шахрайський кол центр, аферисти якого ошукували людей, представляючись співробітниками банківських установ, правоохоронцями, обіцяли шалені заробітки на фінансових пірамідах та криптовалюті, видавали себе за родичів, що потрапили в біду і терміново потребують грошей.
Аферисти облаштували необхідною технікою приміщення, розташоване в центрі міста.
Набрали співробітників різними способами, у тому числі через проведення прямих трансляцій у соцмережах, розповідаючи про умови роботи, «відсутність ризиків» тощо.
Після проходження навчання новоспечені робітники кол центру приступали до роботи за заздалегідь розробленим скриптом.
Повідомляли неправдиву інформацію, залякуючи блокуванням рахунків та здійснюючи психологічний тиск, застосовували методи соціальної інженерії, використовували маніпулятивні техніки, спрямовані на виклик довіри, пропонували громадянам інвестувати кошти в псевдоінвестиційні проєкти. добивалися того, щоб їхня жертва називала дані банківської картки або ж безпосередньо переводила гроші на рахунок зловмисників.
16 серпня 2023 року року під час проведення обшуку в офісному приміщенні
Виявлено близько 170 комп’ютерів та близько 130 осіб, які там працювали віком від 20 до 30 років.
Вилучено системні блоки, жорсткі диски, телефони, робочі блокноти та інші докази протиправної діяльності.
Встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно. Після проведення необхідних слідчих дій буде надано належну правову оцінку зібраним доказам та вирішено питання щодо повідомлення про підозру.