30.06.2023 16:46 Дмитро Колонєй

В Україні зростуть ціни на пальне на посилиться інфляція

Такий прогноз дав голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Еспресо, голова Ради Нацбанку України Богдан Данилишин заначив, що в Україні може посилитися інфляція через очікуване зростання цін на електроенергію та пальне.

"Так, рішенням НКРЕКП від 27.06.2023 було схвалено постанову "Про встановлення граничних цін на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку", якою, за даними із відкритих джерел, з 30 червня встановлено нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу. У вечірній пік споживання, з 19:00 до 23:00, верхня гранична ціна зросла на 80% до 7200 грн/МВт·год. Проти ухвалення цієї постанови виступала Європейська бізнес асоціація, яка вважає, що запропонований рівень граничних цін не відповідає ринковим умовам, не є економічно обґрунтованим та може критично вплинути на формування вільної (ринкової) ціни та на ринок двосторонніх контрактів.", - підкреслив експерт.

Своєю чергою, підвищення світових цін на нафту та відновлення довоєнного рівня оподаткування на ринку пального почало стимулювати зростання гуртових цін на ринку палива. Так, за даними аналітиків, за тиждень (з 19 по 26 червня) вартість автомобільних партій бензину А-95 підвищилася на 1,25 грн/л, а дизельного пального – на 1,5 грн/л.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: