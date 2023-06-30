    
Главная Новини Харкова Суспільство Синоптики розповіли, яку погоду слід очікувати українцям у липні
30.06.2023  16:30   Віталій Хінєвіч

Синоптики розповіли, яку погоду слід очікувати українцям у липні

Середня місячна температура у липні очікується дещо вищою за норму.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Середня місячна температура передбачається 20-25° тепла, в Карпатах 16-18°, що на 1-2° вище за норму.
 
Місячна кількість опадів очікується 42-95 мм, в Карпатах, на Прикарпатті та Рівненщині місцями 101-170 мм, що у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях в межах норми, у східних, південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму дещо більше за норму.
 
У перший день липня буде мінлива хмарність.
 
Вночі на півночі Лівобережжя подекуди невеликий дощ, вдень у західних та східних областях місцями помірні короткочасні дощі з грозами; на решті території без опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
 
Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 23-28°, у південній частині до 31°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 16-21°.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Україні стався землетрус.
 
Источник:   Український гідрометеорологічний центр
 Тэги:  погода
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.06 Погода Прогноз погоди у Харкові на 30 червня 28.06 Погода Прогноз погоди у Харкові на 29 червня 28.06 Погода Прогноз погоди у Харкові на 28 червня
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 