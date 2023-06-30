30.06.2023 16:30 Віталій Хінєвіч

Синоптики розповіли, яку погоду слід очікувати українцям у липні

Середня місячна температура у липні очікується дещо вищою за норму.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Середня місячна температура передбачається 20-25° тепла, в Карпатах 16-18°, що на 1-2° вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 42-95 мм, в Карпатах, на Прикарпатті та Рівненщині місцями 101-170 мм, що у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях в межах норми, у східних, південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму дещо більше за норму.

У перший день липня буде мінлива хмарність.

Вночі на півночі Лівобережжя подекуди невеликий дощ, вдень у західних та східних областях місцями помірні короткочасні дощі з грозами; на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°; вдень 23-28°, у південній частині до 31°; в Карпатах вночі 6-11°, вдень 16-21°.