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30.06.2023  16:10   Віталій Хінєвіч

Рятувальники Харківщини провели інформаційно-роз’яснювальну роботу серед аграріїв

Аби жнивна кампанія пройшла без втрат рятувальники наголошують на необхідності дотримання протипожежних заходів в місцях збирання, переробки та зберігання зернових.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Фахівці ДСНС постійно надають практичну допомогу аграріям в організації протипожежного захисту полів та місць зберігання врожаю. Зокрема 30 червня такі заходи відбулися у Богодухівському і Харківському районах. 
 
Як правило, найчастіше основними причинами виникнення пожеж на хлібних ланах є необережне поводження з вогнем, випалювання стерні, навмисні підпали, а також порушення правил експлуатації машин та агрегатів.
 
Тому керівникам сільгосппідприємств наголошувалось на тому, що в період збирання врожаю категорично забороняється випалювання стерні, післяжнивних залишків та розведення багать на полях, а зернозбиральна техніка має виходити в поле справною та повинна бути обладнаною первинними засобами пожежогасіння.
 
Окремим і дуже важливим питанням безпеки є мінна безпека. На неї рятувальники звертали особливу увагу. Аграріям роз’яснили правила поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів, а також вказали на місця, де можливе виявлення таких предметів.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  рятувальники, харків
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