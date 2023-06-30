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30.06.2023  17:00   Віталій Хінєвіч

СБУ ідентифікувала двох російських танкістів, які прицільно обстрілювали будинки на Харківщині

Служба безпеки встановила особи ще двох російських воєнних злочинців, які вели обстріл артилерійськими снарядами по цивільних об’єктах під час тимчасового захоплення частини Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.
 
Завдяки проведеним слідчим та оперативним заходам СБУ з’ясувала їх установчі дані та усі обставини злочину. 
 
Воєнними злочинцями виявились 20-річні військовослужбовці зс рф: навідник- оператор танку Юрій Запорожський та його командир Микита Хлистов.
 
Встановлено, що російські танкісти 138-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади зс рф 24 лютого у складі свого військового підрозділу перетнули державний кордон України. Перебуваючи у складі сухопутних підрозділів агресора, вони брали безпосередню участь у захопленні населених пунктів на Харківщині.
 
 
Зокрема зафіксовано, що 29 квітня 2022 року, виконуючи наказ свого командира, навідник-оператор танку здійснив не менше чотирьох прямих пострілів в приватні будинки с. Верхня Роганка Харківської області, що не є військовою ціллю, а навпаки були заселені виключно цивільними особами.
 
У результаті прямого влучання осколково-фугасних танкових снарядів калібру 125 мм зруйновано два приватних будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Після ураження помешкань, сім’ям довелось евакуюватись до інших населених пунктів.
 
 
На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки заочно повідомили воєнним злочинцям про підозру за ч. 2 ст. 28  та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни вчинені групою осіб) Кримінального кодексу України.
 
Тривають комплексні заходи для встановлення їх місця перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.
 
Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові знешкодили агентів фсб, які корегували обстріли міста «Смерчами» та «Ураганами».
 
Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  агрессия россии, харків
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