Ворог завдав три ракетні удари по інфраструктурі Харкова: зведення Генштабу ЗСУ

Основні дії ворога зосереджені на наступі наступі на Куп’янському напрямку.
На Слобожанському напрямку без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів:
Також окупанти завдали авіаційних ударів біля Гатища і Вовчанська.
На Куп’янському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів:
Протягом доби противник завдав 12 ракетних ударів, 3 з них - по цивільній інфраструктурі Харкова, та 32 авіаційних удари, 6 з яких - із застосуванням БпЛА “Шахед-136”. 4 цих дрони збито. Також противник здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.
Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі 12 лютого російські військові здійнили ракетний обстріл міста Харкова. Осколкові поранення отримав 35-річний чоловік
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День неможливо спланувати заздалегідь – він сам себе планує. Намагайтеся не втрачати голови, тому що не всі сюрпризи обіцяють бути приємними.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Увечері йтиме дрібний сніг.
Сьогодні відзначається міжнародне свято, яке подарувала світові Україна.
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