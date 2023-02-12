12.02.2023 08:16 Рита Парфенова

Ворог завдав три ракетні удари по інфраструктурі Харкова: зведення Генштабу ЗСУ

Основні дії ворога зосереджені на наступі наступі на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, протягом доби з 11 по 12 лютого 2023 року російські окупанти завдали ударів по щонайменьше 14 населеним пунктам Харківщини.

На Слобожанському напрямку без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів:

Вовчанськ,

Глибоке,

Дворічна,

Красне,

Новомлинськ,

Синельникове,

Фиголівка.

Також окупанти завдали авіаційних ударів біля Гатища і Вовчанська.



На Куп’янському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів:

Берестове,

Гряниківка,

Новоєгорівка,

Петропавлівка,

Синьківка,

Табаївка,

Протягом доби противник завдав 12 ракетних ударів, 3 з них - по цивільній інфраструктурі Харкова, та 32 авіаційних удари, 6 з яких - із застосуванням БпЛА “Шахед-136”. 4 цих дрони збито. Також противник здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.



Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.



Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі 12 лютого російські військові здійнили ракетний обстріл міста Харкова. Осколкові поранення отримав 35-річний чоловік



