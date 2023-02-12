12.02.2023 07:30 Рита Парфенова

12 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні відзначається міжнародне свято, яке подарувала світові Україна.





Міжнародний день шлюбних агентств було зареєстровано у 2010 році у департаменті інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.



Ідею заснування нового свята підхопили багато агентств США, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Іспанії та Швейцарії.



Перше шлюбне агентство відкрилося 29 вересня 1650 англійським купцем Генрі Робінсоном. Назва вона мала дуже делікатне – Бюро залицянь та зустрічей. Рішення про відкриття агенції Генрі навіяла свобода мешканців Голландії, чиї традиції підкорили його під час подорожі.



На жаль, шлюбне агентство Робінсона вже через рік було закрито за звинуваченням його у скоєнні дій, що суперечать закону. Конкретні претензії висунули питання анкет клієнтів. Вони запитували про спосіб отримання доходу, про розмір стану, про наявність нерухомості. Це сприйняли як зазіхання на таємницю приватного життя.



Але закриття агентства не послабило зацікавленість у цій справі багатьох людей у всьому світі. з того часу пошук чоловіка за оголошенням або через службу знайомств став дуже популярним.



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Щорічно 12 лютого планета вшановує пам’ять дітей-солдатів – відповідна подія отримала назву День Червоної Руки.



Подію започаткувала Організація Об’єднаних Націй у 2009 році, коли офіційно набрав чинності протокол щодо участі неповнолітніх у військових діях. Понад 100 країн та багато міжнародних організацій підтримують Міжнародний день пам’яті дітей-солдатів.

Прикмети дня

12 лютого відзначається Собор вчителів та святителів Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Золотоустого. Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотний вітер, то весна буде холодною. А сильний вітер, у свою чергу, вказував на вологу погоду: «Вітер сплутає погоду – бути сирому року». Якщо вітер віяв із півночі, а хмар не було, готувалися до великих холодів.



12 лютого не можна працювати вдома, прати, прясти пряжу, в'язати, а також злитися і ревнувати - погана прикмета. А люди, які перебувають у сварці, повинні обов'язково примиритись, інакше ворожнеча триватиме ще на рік.



Виставивши за двері старе взуття, можна уникнути конфліктів у сім'ї протягом усього року.



Робота у дворі для чоловіків 12 лютого буде вдалою.

Також цього дня

У 1809 народився Чарльз Дарвін, автор теорії природного відбору.



1809 – народився Авраам Лінкольн, 16-й президент США, найзавзятіший боєць за «штатську» незалежність.



1831 – у Бостоні, штат Массачусетс, США, починають продавати гумові калоші.



1871 – народився Лесь Мартович, український письменник та громадський діяч.



1884 – народилася Наталія Полонська-Василенко, український історик.



1908 – у Нью-Йорку на площі Таймс-сквер було дано старт першим автоперегонам навколо земної кулі. Шість автомобілів доїхали спочатку до Сан-Франциско, потім морем переправилися до Японії, звідки знову ж таки морем прибули до Росії. Траса гонки пролягала Сибіром, потім через всю Європу. Переможець Джордж Шустер фінішував у Парижі 26 липня, провівши за кермом 88 днів.



1923 – народився Франко Корсі Дзеффіреллі, італійський режисер театру, опери та кіно.



1936 – у Києві відкрилася перша виставка народного мистецтва України.



1939 – відбулися перші вибори до сейму Карпатської України.



1946 – Уінстон Черчілль вперше вжив вираз No comments (ніяких коментарів), що нині став улюбленою фразою політиків. Крім того, "Ноу комментс" - дуже зручна фраза для будь-яких публічних людей. "Скажіть, будь ласка, а що ви думаєте з приводу ..." - "Без коментарів". Коротко та ясно.



1955 – ухвалено рішення про будівництво космодрому на Байконурі.



1960 – у Києві в Інституті ядерних досліджень НАН України відбувся запуск першого вітчизняного дослідницького ядерного реактора ВВР-М. Його сконструювала група визначних радянських фізиків на чолі з Ігорем Курчатовим. Потужність першого реактора становила 10 МВт. Головною метою створення першого дослідного реактора було отримання потужного потоку нейтронів, які потім використовують інших експериментів. Крім того, він міг виробляти і різні ізотопи, які також використовуються в різних галузях промисловості та медицини.



1980 – народилася Крістіна Річчі, американська кіноактриса.



1991 – Верховна Рада Української РСР відновила Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку в межах території Кримської області у складі УРСР.



1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Латвією.



1992 – Демократична Соціалістична Республіка Шрі Ланка визнала незалежність України.



2000 – вченим – учасникам міжнародного проекту «Геном людини» вдалося точно підрахувати, скільки саме генів міститься у клітині людського організму. Отримані результати певною мірою несподівані. Так, досі вчені вважали, що людина може мати близько 100 тис. генів. Але виявилося, що їх всього від 26 до 30 тис. Це лише вдвічі більше від генного набору черв'яка або мухи і лише трохи перевищує кількість генів у польової миші.



2002 – у Гаазі почався суд над Слободаном Милошевичем.

Іменини відзначають:

Василь, Володимир, Григорій, Іван, Іполит, Максим, Пелагея, Петро, Степан, Федір, Феофіл.



