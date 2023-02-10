10.02.2023 14:33 Дмитро Колонєй

Детектив кам'яного віку: мільйони років тому у предка людини міг бути небезпечний конкурент

Нова знахідка поставила під сумнів панування роду Homo на зорі історії.

Як пише РЕДПОСТ , із посиланням на Guardian, виявлення кам'яних знарядь, датованих майже 3 мільйонами років тому, порушило питання про те, які види гомінідів стояли за давньою технологією.

Артефакти, знайдені на ділянці Кенії, вважаються найстарішим відомим прикладом певного набору кам'яних знарядь, що використовуються для оброблення та подрібнення рослинного матеріалу. Поява так званого олдованського інструментарію сприймається як віха в еволюції людини і вважається нововведенням наших предків.

Однак останні розкопки виявили поряд з інструментами пару масивних корінних зубів, що належать Paranthropus, мускулистому гомініду з бічної гілки нашого еволюційного дерева.

"Серед дослідників довгий час існувало припущення, що тільки рід Homo, до якого належать люди, здатний виготовляти кам'яні знаряддя", - сказав професор Рік Поттс зі Смітсонівського національного музею природної історії, старший автор дослідження. «Але з виявленням Парантропа поруч із цими кам'яними знаряддями відкриває захоплюючий детектив».

На ділянці в західній Кенії, Ньяянга, також були виявлені найстаріші свідчення того, що гомініди поїдали дуже великих тварин: було виявлено принаймні три окремі бегемоти, кістки антилоп, на яких було видно сліди того, що плоть була зрізана або розчавлена ​​для вилучення кісткового мозку.

Аналіз характеру 30 кам'яних знарядь показав, що вони використовувалися для різання, дряпання та розтирання тварин та рослин. Артефакти датуються приблизно 2 мільйонами років до того, як люди освоїли вогонь, тому виробники інструментів їли м'ясо бегемота та антилопи у сирому вигляді, можливо, розтираючи його, щоб його було легше жувати.

Олдованські інструменти, у тому числі з останніх розкопок, значно вдосконаленіші, ніж раніше знайдені, і вчені вважають, що вони відкрили нові можливості. Інструменти включали молотки, що використовуються для биття, і відщепи, що використовуються для різання та скоблення.

"З цими інструментами ви можете дробити краще, ніж корінні зуби слона, і різати краще, ніж ікла лева", - сказав Поттс. «Олдуванська технологія відкрила нашим предкам нову різноманітність продуктів в африканській савані».

Професор Фред Спур з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, який не брав участі у дослідженні, сказав, що отримані результати можуть підштовхнути до переосмислення можливостей Paranthropus. "Парантроп страждає від образу дурного травоїдного на ландшафті", - сказав він. «На сприйняття сильно впливають горили, тому ми думаємо про них як про великі товсті істоти, які цілими днями їдять селеру. Імовірність того, що ці інструменти виготовив Парантроп, дуже інтригуюча».

Однак Спур додав, що не можна скидати з рахунку альтернативне пояснення, згідно з яким зуби належали жертві, а не мисливцеві. Іншими словами, наші предки могли полювати на своїх древніх "родичів".



