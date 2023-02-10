10.02.2023 14:20 Віталій Хінєвіч

В Укренерго повідомили про аварійні відключення світла в Харківській області

Енергосистема України зазнала сьогодні 14-го масованого ракетного удару та вночі – 16-ї атаки ворожими БПЛА.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

У компанії зазначили, що найскладніша ситуація з електропостачанням у Харківській області, діють аварійні відключення світла.

Крім цього, мережеві обмеження через атаку діють на Хмельниччині, а також зберігаються на Одещині та Київщині. Дефіцит в енергосистемі – значний.

«Оприлюднений раніше графік проведення вимірів фактичного споживання електроенергії наразі скасовано. Про новий розклад проведення вимірів та необхідного для цього зняття обмежень споживання буде повідомлено додатково»,- додали в Укренерго.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області близько о пів на одиннадцяту годину ранку військові рф завдали удар, внаслідок якого є поранені.



