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10.02.2023  14:20   Віталій Хінєвіч

В Укренерго повідомили про аварійні відключення світла в Харківській області

Енергосистема України зазнала сьогодні 14-го масованого ракетного удару та вночі – 16-ї атаки ворожими БПЛА.

Укренерго
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
 
У компанії зазначили, що найскладніша ситуація з електропостачанням у Харківській області, діють аварійні відключення світла.
 
Крім цього, мережеві обмеження через атаку діють на Хмельниччині, а також зберігаються на Одещині та Київщині. Дефіцит в енергосистемі – значний.
 
«Оприлюднений раніше графік проведення вимірів фактичного споживання електроенергії наразі скасовано. Про новий розклад проведення вимірів та необхідного для цього зняття обмежень споживання буде повідомлено додатково»,- додали в Укренерго.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області близько о пів на одиннадцяту годину ранку військові рф завдали удар, внаслідок якого є поранені.
 

Источник:   Укренерго
 Тэги:  жкг, харьков, харків, відключення світла
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