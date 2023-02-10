В Укренерго повідомили про аварійні відключення світла в Харківській області

Енергосистема України зазнала сьогодні 14-го масованого ракетного удару та вночі – 16-ї атаки ворожими БПЛА.
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Загалом день схиляє до спокійної рутинної роботи, тому у вас є шанс переробити масу давно запланованих справ.
У Харкові утримається хмарна погода, вдень хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Без істотних опадів. Слабкий туман, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця.
10 лютого за рішенням ООН відзначається Всесвітній день зернобобових.
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