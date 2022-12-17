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17.12.2022  09:19   Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Харківщини

Оперативна інформація станом на ранок 17 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.


Генштаб ЗСУ
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, російські загарбники завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави. Всього ворог випустив 98 ракет та здійснив понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
 
  • На Слобожанському напрямках окупанти обстріляли з артилерії райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали райони Синьківки, Орлянки, Табаївки, Берестового і Вишневого Харківської області.
 
Підрозділи українських ракетних військ і артилерії  за минулу добу уразили 5 районів зосередження особового складу, один пункт управління та склад боєприпасів противника.
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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