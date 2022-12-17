17.12.2022 09:19 Дмитро Колонєй
Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Харківщини
Оперативна інформація станом на ранок 17 грудня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.
Генштаб ЗСУ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, російські загарбники завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави. Всього ворог випустив 98 ракет та здійснив понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
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На Слобожанському напрямках окупанти обстріляли з артилерії райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне Харківської області.
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На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали райони Синьківки, Орлянки, Табаївки, Берестового і Вишневого Харківської області.
Підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 5 районів зосередження особового складу, один пункт управління та склад боєприпасів противника.
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