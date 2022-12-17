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17.12.2022  09:48   Дмитро Колонєй

У Харкові недоброчесні ділки виплатять заборговані сотні тисяч гривень

Суд задовольнив позов прокуратури Харкова.

Заборгували сотні тисяч та рішенням суду повинні виплатити їх бюджету Харкова недоброчесні ділки
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, по вул. Танкопія у Харкові розташована нежитлова будівля загальною площею 1000 кв. м, право власності на яку зареєстровано за товариством з обмеженою відповідальністю та фізичною особою на підставі договорів купівлі-продажу.
 
Однак, всупереч вимогам законодавства:
  • земля під цим об’єктом нерухомості була не оформлена
  • орендна плата за користування землею не сплачувалася
 
Харківській міській територіальній громаді завдавалисяя збитки. Тому відповідний поозов був направлений окружною прокуратурою до суду.
 
Але рішенням суду першої інстанції в задоволенні позовних вимог прокурора відмовлено.
 
Не погодившись з таким рішенням, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку.
 
За принципової та послідовної позиції прокуратури Полтавським апеляційним судом рішення суду першої інстанції скасовано, позов задоволено у повному обсязі. Стягнуті безпідставно збережені кошти поповнять місцевий бюджет.
 
Нагадаємо, раніше ми писали про аферу рецидивіста, який нажився на людях, ошукавши їх на 4 мільйони у Харкові.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
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