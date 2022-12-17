17.12.2022 09:48 Дмитро Колонєй
У Харкові недоброчесні ділки виплатять заборговані сотні тисяч гривень
Суд задовольнив позов прокуратури Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, по вул. Танкопія у Харкові розташована нежитлова будівля загальною площею 1000 кв. м, право власності на яку зареєстровано за товариством з обмеженою відповідальністю та фізичною особою на підставі договорів купівлі-продажу.
Однак, всупереч вимогам законодавства:
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земля під цим об’єктом нерухомості була не оформлена
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орендна плата за користування землею не сплачувалася
Харківській міській територіальній громаді завдавалисяя збитки. Тому відповідний поозов був направлений окружною прокуратурою до суду.
Але рішенням суду першої інстанції в задоволенні позовних вимог прокурора відмовлено.
Не погодившись з таким рішенням, прокурори оскаржили його в апеляційному порядку.
За принципової та послідовної позиції прокуратури Полтавським апеляційним судом рішення суду першої інстанції скасовано, позов задоволено у повному обсязі. Стягнуті безпідставно збережені кошти поповнять місцевий бюджет.
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