17.12.2022 08:57 Дмитро Колонєй

Правоохоронцы Харківщини за добу перевірили майже 5 тисяч транспортних засобів

Поліцейські Харківщини протягом минулої доби відреагували на 1350 повідомлень громадян про правопорушення.



Нацполіція

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, на блокпостах Харківщини правоохоронці разом з військовими перевірили понад 4700 транспортних засобів.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 27 осіб.

Тривають роботи по обстеженню та розмінуванню звільнених населених пунктів. Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів:

обстежено територію загальною площею близько 2013,8 га.

вилучено 26902 вибухонебезпечних предмети, знищено – 4575.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 3831 воєнний злочин, з яких найбільше 3414 - за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 359 - за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Про будь-які інші злочини або події на звільнених територіях ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot