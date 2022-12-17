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17.12.2022  08:57   Дмитро Колонєй

Правоохоронцы Харківщини за добу перевірили майже 5 тисяч транспортних засобів

Поліцейські Харківщини протягом минулої доби відреагували на 1350 повідомлень громадян про правопорушення.


Нацполіція
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, на блокпостах Харківщини правоохоронці разом з військовими перевірили понад 4700 транспортних засобів. 
 
За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 27 осіб.
 
Тривають роботи по обстеженню та розмінуванню звільнених населених пунктів. Працівниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів:
  • обстежено територію загальною площею близько 2013,8 га.
  • вилучено 26902 вибухонебезпечних предмети, знищено – 4575.
 
Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 3831 воєнний злочин, з яких найбільше 3414 - за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 359 - за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.    
 
Про будь-які інші злочини або події на звільнених територіях ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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