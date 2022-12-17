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17.12.2022  08:28   Дмитро Колонєй

Харків на ранок 17 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 16 по 17 грудня 2022 року пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.


ГУ ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 17 грудня 2022 року рятувальники здійснили 26 оперативних виїздів, з яких: 

  • 3 – на ліквідацію пожеж;
  • 17 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 6 – інші виїзди.
 
Пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.
 
4 рази рятувальні підрозділи виїжджали на перевірку місць влучання ворожих ракет в об’єкти критичної інфраструктури у Харкові, а також Куп'янському та Чугуївському районах області, де не трапилось пожеж. Також у цих випадках обійшлося без жертв та постраждалих.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 176 вибухонебезпечних предметів.
 
Мешканцям міст Харкова, Куп’янська, Ізюма та с. Пісочин Пісочинської громади рятувальники доставили 43,5 тонн питної і технічної води.
 
 
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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