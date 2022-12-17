Харків на ранок 17 грудня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 16 по 17 грудня 2022 року пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 17 грудня 2022 року рятувальники здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:
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Зосередьтеся на позитивних моментах – і день виявиться дуже продуктивним. Незайвими будуть висока працездатність та посидючість.
Весь день у Харкові буде хмарним. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора.
17 грудня в Україні відзначають День працівника державної виконавчої служби.
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