17 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

17 грудня в Україні відзначають День працівника державної виконавчої служби.
Це свято було започатковано у 2009 році на підтримку ініціативи Міністерства юстиції на знак вагомого внеску органів державної виконавчої служби у забезпечення виконання рішень судів, третейських суддів та інших органів, а також посадових осіб.
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Щорічно, починаючи з 2003 року, 17 грудня у різних країнах відзначається Міжнародний день захисту секс-працівників від насильства та жорстокості, ініціатором проведення якого виступила міжнародна організація «Мережа організацій, які виступають на захист прав секс-працівників».
Ця дата, покликана звернути увагу суспільства на проблеми, пов'язані з жорстокістю та насильством, яким нерідко зазнають працівники сфери сексуальних послуг, є своя традиція, що отримала назву «Марш червоних парасольок». Цього дня усі небайдужі до проблеми дискримінації секс-працівників виходять на вулиці із червоними парасольками.
Християни східного обряду вшановують пам'ять святої великомучениці Варвари Іліопольської. За народним календарем – Варварини морози.
На Варварини морози люди починали старанно готуватися до новорічних свят. Жінки займалися виготовленням фруктових та медових солодощів, а чоловіки варили пиво та робили медовуху.
На Русі у Варвари просили допомоги у вирішенні конфліктів з батьками та іншими родичами, а також вважали, що вона допомагає позбавлятися від смутку та смутку.
У наших пращурів була традиція на день Варвари вдома ставити гілочку, щоб до Різдва розпустилася. З цього дня починалися сильні морози: «зима мости мостить», «Тріщить Варюха — бережи ніс та вухо».
У 1493 народився Парацельс, знаменитий лікар, учений, окультист, дослідник природи.
1790 року в Мексиці було виявлено знаменитий «Камінь Сонця» – з ацтекським календарем. Так європейці вперше дізналися про систему літочислення індіанців.
1895 – у США запатентовано машину для виробництва шпагату.
1903 – «батьки авіації» брати Вілбер і Орвілл Райт випробували літальний апарат важчий за повітря.
1953 – народився Біл Пуллман, американський актор («День Незалежності», «Неспячі в Сіетлі»).
1965 – вийшов найоб'ємніший номер «Нью-Йорк Таймс» (946 сторінок).
1975 – народилася Мілла Йовович, модель та голлівудська актриса, яка народилася у Києві («П'ятий елемент», «Обитель зла», «Мушкетери»).
1982 – на екрани США вийшов фільм «Тутсі» («Милашка») з Джесікою Ланг та Дастіном Хоффманом у головних ролях.
1989 - на телеканалі "Fox" вийшла перша серія культового американського мультсеріалу "Сімпсони".
1991 – Міністерство юстиції України зареєструвало Міжнародний фонд «Відродження» – українську частину мережі фондів Сороса.
1992 – Депутати Федеральних зборів Чехословаччини ухвалили постанову про припинення з 1 січня 1993 року існування Чехо-Словацької Федеративної Республіки та утворення держав-спадкоємців – Чехії та Словаччини.
2003 – У світовий прокат вийшов фільм «Володар кілець: Повернення короля», останній із трилогії, щедро відзначений «Оскарами».
Анастасія, Варвара, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Кіра, Микола, Олександр, Олексій, Юліана (Уляна).
Зосередьтеся на позитивних моментах – і день виявиться дуже продуктивним. Незайвими будуть висока працездатність та посидючість.
Весь день у Харкові буде хмарним. Дрібний дощ йтиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора.
17 грудня в Україні відзначають День працівника державної виконавчої служби.
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