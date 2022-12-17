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17.12.2022  07:30   Рита Парфенова

17 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

17 грудня в Україні відзначають День працівника державної виконавчої служби.

День працівника державної виконавчої служби

Це свято було започатковано у 2009 році на підтримку ініціативи Міністерства юстиції на знак вагомого внеску органів державної виконавчої служби у забезпечення виконання рішень судів, третейських суддів та інших органів, а також посадових осіб.

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Щорічно, починаючи з 2003 року, 17 грудня у різних країнах відзначається Міжнародний день захисту секс-працівників від насильства та жорстокості, ініціатором проведення якого виступила міжнародна організація «Мережа організацій, які виступають на захист прав секс-працівників».

Ця дата, покликана звернути увагу суспільства на проблеми, пов'язані з жорстокістю та насильством, яким нерідко зазнають працівники сфери сексуальних послуг, є своя традиція, що отримала назву «Марш червоних парасольок». Цього дня усі небайдужі до проблеми дискримінації секс-працівників виходять на вулиці із червоними парасольками.

Прикмети дня

Християни східного обряду вшановують пам'ять святої великомучениці Варвари Іліопольської. За народним календарем – Варварини морози.

На Варварини морози люди починали старанно готуватися до новорічних свят. Жінки займалися виготовленням фруктових та медових солодощів, а чоловіки варили пиво та робили медовуху.

На Русі у Варвари просили допомоги у вирішенні конфліктів з батьками та іншими родичами, а також вважали, що вона допомагає позбавлятися від смутку та смутку.

У наших пращурів була традиція на день Варвари вдома ставити гілочку, щоб до Різдва розпустилася. З цього дня починалися сильні морози: «зима мости мостить», «Тріщить Варюха — бережи ніс та вухо».

Що не можна робити 17 грудня

  • Не можна прати, білити будинок та займатися іншими ремонтними роботами – це вважається гріхом.
  • Категорично заборонено прясти та займатися рукоділлям.
  • Без особливої потреби не виходьте ввечері з дому.
  • Намагайтеся цього дня не лихословити і не вступати в конфлікти.

Також цього дня

У 1493 народився Парацельс, знаменитий лікар, учений, окультист, дослідник природи.

1790 року в Мексиці було виявлено знаменитий «Камінь Сонця» – з ацтекським календарем. Так європейці вперше дізналися про систему літочислення індіанців.

1895 – у США запатентовано машину для виробництва шпагату.

1903 – «батьки авіації» брати Вілбер і Орвілл Райт випробували літальний апарат важчий за повітря.

1953 – народився Біл Пуллман, американський актор («День Незалежності», «Неспячі в Сіетлі»).

1965 – вийшов найоб'ємніший номер «Нью-Йорк Таймс» (946 сторінок).

1975 – народилася Мілла Йовович, модель та голлівудська актриса, яка народилася у Києві («П'ятий елемент», «Обитель зла», «Мушкетери»).

1982 – на екрани США вийшов фільм «Тутсі» («Милашка») з Джесікою Ланг та Дастіном Хоффманом у головних ролях.

1989 - на телеканалі "Fox" вийшла перша серія культового американського мультсеріалу "Сімпсони".

1991 – Міністерство юстиції України зареєструвало Міжнародний фонд «Відродження» – українську частину мережі фондів Сороса.

1992 – Депутати Федеральних зборів Чехословаччини ухвалили постанову про припинення з 1 січня 1993 року існування Чехо-Словацької Федеративної Республіки та утворення держав-спадкоємців – Чехії та Словаччини.

2003 – У світовий прокат вийшов фільм «Володар кілець: Повернення короля», останній із трилогії, щедро відзначений «Оскарами».

Іменини відзначають:

Анастасія, Варвара, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Кіра, Микола, Олександр, Олексій, Юліана (Уляна).

Тэги:  праздник, календарь, харьков, день в истории, приметы, традиции, запреты, именинники
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