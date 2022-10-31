31.10.2022 09:57 Рита Парфенова

В Україні – екстрені відключення електроенергії

Через масовані обстріли критичної інфраструктури вводяться екстрені відключення електроенергії.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомили в Офісі Президента, передає РЕДПОСТ.



Заступник голови ОП Кирило Тимошенко на офіційному каналі в Телеграм повідомив що екстрені відключення викликані наслідками масованого ракетного обстрілу України армією рф.



«Російські терористи вчергове нанесли масований удар по об'єктах енергосистеми низки областей України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль» – написав він.



Він повідомив, що служби працюють над ліквідацією наслідків.

Нагадаємо, 31 жовтня приблизно о 8:00 ранку ворог завдав по Харкову та Чугуївському району ракетних ударів. У Харкові зупинено метро. Також повідомляється про зупинку наземного електротранспорту, на дублюючі маршрути вийшли автобуси.



