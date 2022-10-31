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31.10.2022  08:10   Рита Парфенова

У Харкові тимчасово зупинилося метро

Вранці 31 жотня припинено рух поїздів у Харківському метрополітені


t.me/kh_metro

Про це повідомили у Харківському метрополитену, передає РЕДПОСТ.

«З технічних причин тимчасово припинено рух лініями Харківського метрополітену», - йдеться в повідомленні.

Перевізник приносить вибачення за тимчасові незручності.

 

Источник:   Харківський метрополітен
 Тэги:  метро, харьков
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