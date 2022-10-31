31.10.2022 08:14 Рита Парфенова

Харків на ранок 31 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 30 на 31 жовтня зафіксовані три пожежі, спричинені ворожими обстрілами.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 8.00 30 жовтня.

Загалом за добу з 30 по 31 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких пов’язана з веденням бойових дій;

5– для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

6 – інші виїзди.



Протягом доби трапилось три пожежі, спричинені ворожими обстрілами: дві – у Куп’янському та одна – у Чугуївському районах області. Горіли приватні будинки, господарчі споруди та цех, що не експлуатувався.



Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 658 вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили біля 24 т води.