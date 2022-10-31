Про ракетний удар по Харкову розповів Ігор Терехов

Близько восьмої години ранку 31 жовтня ворог завдав декілька ракетних ударів по Харкову.
Про ракетний обстріл Харкова повідомив у своєму телеграм-каналі Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
«Два «прилета» по Харькову. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе», – написав він.
Містян та жителій області закликають находитися в укриттях.
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Щоб день пройшов мирно, намагайтеся утриматись від критики. А якщо так і тягне влаштувати розбирання – день ідеальний для генерального збирання.
Після дрібного дощу вночі, опадів вранці, вдень та ввечері не очікується. Протягом дня погода буде похмурою, але до ночі хмари розвіються.
31 жовтня, напередодні Дня всіх святих, відзначається Хелловін.
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