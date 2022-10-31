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31.10.2022  08:18   Рита Парфенова

Про ракетний удар по Харкову розповів Ігор Терехов

Близько восьмої години ранку 31 жовтня ворог завдав декілька ракетних ударів по Харкову.


Фото з відкритих джерел

Про ракетний обстріл Харкова повідомив у своєму телеграм-каналі Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Два «прилета» по Харькову. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе», – написав він.

Містян та жителій області закликають находитися в укриттях.

 

 

Источник:   Телеграм/Ігор Терехов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, игорь терехов, агрессия россии
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