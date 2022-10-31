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31.10.2022  08:35   Рита Парфенова

На півночі від Харкова враг намагався піти на штурм

На лінії зіткнення ворог намагався штурмувати населений пункт Зелене Харківської області, але отримав відсіч наших військових та відступив.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення та завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

ворог здійснював обстріли:
Зокрема на Слобожанському напрямку військові рф здійснювали обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Гатище, Кам’янка, Красне, Огірцеве та Стариця.

На Куп’янському напрямку з артилерії різних типів біли обстріляні райони населених пунктів Табаївка та Терни.

Нагадаєио, протягом минулої доби противник завдав удару по місту Куп’янськ Харківської області.

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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