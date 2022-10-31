31.10.2022 09:07 Рита Парфенова

Харків та область обстріляли ракетами С300

31 жовтня приблизно о 8:00 ранку ворог завдав по Харкову та Чугуївському району ракетних ударів.



РЕДПОСТ

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Попередньо, обстріл був ракетами комплексу С-300, які запустили з бєлгорода.



За словами СинєгубоваЮ пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом.



Постраждалих на цю хвилину немає, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється.



Нагадаємо, у Харкові зупинено метро. Також повідомляється про зупинку наземного електротранспорту, на дублюючі маршрути вийшли автобуси.