Харків та область обстріляли ракетами С300

31 жовтня приблизно о 8:00 ранку ворог завдав по Харкову та Чугуївському району ракетних ударів.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
Попередньо, обстріл був ракетами комплексу С-300, які запустили з бєлгорода.
За словами СинєгубоваЮ пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом.
Постраждалих на цю хвилину немає, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, у Харкові зупинено метро. Також повідомляється про зупинку наземного електротранспорту, на дублюючі маршрути вийшли автобуси.
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