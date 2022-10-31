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31.10.2022  09:07   Рита Парфенова

Харків та область обстріляли ракетами С300

31 жовтня приблизно о 8:00 ранку ворог завдав по Харкову та Чугуївському району ракетних ударів.


РЕДПОСТ

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Попередньо, обстріл був ракетами комплексу С-300, які запустили з бєлгорода.

За словами СинєгубоваЮ пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом.

Постраждалих на цю хвилину немає, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, у Харкові зупинено метро. Також повідомляється про зупинку наземного електротранспорту, на дублюючі маршрути вийшли автобуси.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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