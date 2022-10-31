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31.10.2022  09:35   Рита Парфенова

Ворог обстріляв чотири райони Харківщини, є постраждалий

Протягом доби з 30 на 31 довтня ворог продовжив терор мирного населення Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Ізюмського районів області.

воронка от ракетного удара по Харькову

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Зокрема, були обстріляні місто Куп'янськ, смт Дворічна, Вовчанська громада. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, сталися пожежі.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в Ізюмському районі госпіталізований з пораненням 16-річний хлопець. Його стан медики оцінюють як середній.

Нагадаємо, 31 жовтня приблизно о 8:00 ранку ворог завдав по Харкову та Чугуївському району ракетних ударів.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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