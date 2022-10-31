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31.10.2022  10:10   Віталій Хінєвіч

Харківські рятувальники отримали сучасні пожежні автоцистерни

Техніка допоможе у виконанні оперативних завдань.

рятувальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.
 
Повідомляється, що 30 жовтня за сприяння Харківського міського голови Ігора Терехова та благодійної організації IsraAid Germany: Leadership & Teilhabe Berlin працівники ДСНС отримали 2 сучасні пожежні автоцистерни.
 
Ця техніка вкрай необхідна для забезпечення вирішення оперативних задач та бойової роботи харківських рятувальників, адже Харківщина до тепер перебуває в зоні бойових дій і рятувальникам доводиться працювати у вкрай важких умовах, рятуючи людей і майно під ворожими обстрілами.
 
Начальник ГУ ДСНС України у Харківській області Олександр Волобуєв висловив слова вдячності Харківському міському голові, представникам організації "IsraAID Germany" та усім волонтерам, які постійно підтримують харківських рятувальників та проводять заходи щодо укріплення матеріально-технічної бази. 
Завдяки спільним зусиллям перемога буде швидшою.
 
Нагадаємо, Харків та область обстріляли ракетами С300.
 
Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  харьков, помощь
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