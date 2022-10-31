31.10.2022 10:10 Віталій Хінєвіч

Харківські рятувальники отримали сучасні пожежні автоцистерни

Техніка допоможе у виконанні оперативних завдань.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС у Харківській області.

Повідомляється, що 30 жовтня за сприяння Харківського міського голови Ігора Терехова та благодійної організації IsraAid Germany: Leadership & Teilhabe Berlin працівники ДСНС отримали 2 сучасні пожежні автоцистерни.

Ця техніка вкрай необхідна для забезпечення вирішення оперативних задач та бойової роботи харківських рятувальників, адже Харківщина до тепер перебуває в зоні бойових дій і рятувальникам доводиться працювати у вкрай важких умовах, рятуючи людей і майно під ворожими обстрілами.

Начальник ГУ ДСНС України у Харківській області Олександр Волобуєв висловив слова вдячності Харківському міському голові, представникам організації "IsraAID Germany" та усім волонтерам, які постійно підтримують харківських рятувальників та проводять заходи щодо укріплення матеріально-технічної бази.

Завдяки спільним зусиллям перемога буде швидшою.

Нагадаємо, Харків та область обстріляли ракетами С300.