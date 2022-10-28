28.10.2022 13:09 Рита Парфенова

Підприємець з-під Харкова привласнив гроші з Великого будівництва

Директор ТОВ, на якого РНБО наклала санкції, підозрюється у заволодінні бюджетними коштами при будівництві дороги на Харківщині.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між держпідприємством та ТОВ у 2020 році було укладено договір про закупівлю послуг з ремонту дороги у Харківській області на суму майже 45 млн гривень. Ремонт вищевказаної дороги відбувався в рамках державної програми «Велике будівництво», ініційованої Президентом України та спрямованої на масштабну розбудову якісної інфраструктури.



Але обсяги та вартість ремонтних робіт ТОВ за цим договором не відповідають обсягам та вартості виконаних робіт. Директор вніс до документів недостовірні відомості, після чого власноруч підписав вказані акти та скріпив їх печаткою, що стало в подальшому підставою для необґрунтованого перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ бюджетних коштів у загальній сумі майже пів мільйона гривень.



Крім того, встановлено, що у 2021 році рішенням Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України, до зазначеного товариства та його директора застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні санкції.



За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру директору ТОВ за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, а також службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).



Раніше, у квітні цього року, Шевченківською окружною прокуратурою м. Харкова подано до суду позовну заяву до державного підприємства та товариства з обмеженою відповідальністю щодо розірвання вказаного договору про закупівлю послуг. Наразі у Господарському суді Харківської області триває судовий розгляд.

Нагадаємо, екс-директору харківського ТОВ, який привласнив картку з волонтерськими грошима, повідомлено про підозру за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану.