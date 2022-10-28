28.10.2022 13:20 Віталій Хінєвіч
В Ізюмі проводять потокове відновлення житла
Завдяки гуманітарній допомозі, якою ізюмчан забезпечують у вигляді будівельних матеріалів, майже в півтисячі осель проведено поточне відновлення.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Ізюмську міську раду.
Повідомляється, що місцеві мешканці, чиє житло постраждало в наслідок військової агресії російських окупантів, отримують плити-OSB, поліетиленову плівку, цеглу, шифер, брезент, дошки, цвяхи тощо, і самостійно проводять ремонт в своїх оселях.
У домоволодіннях громадян пільгових категорій роботи проводять працівники КП “Благоустрій м. Ізюма” і волонтери.
Для отримання гуманітарної допомоги у вигляді будівельних матеріалів, слід звертатися з письмовою заявою до виконавчого комітету Ізюмської міської ради за адресою вул. Васильківська, 4.
Нагадаємо, окупанти понівечили
найбільший у світі радіотелескоп, який знаходиться у Харківській області.
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