28.10.2022 13:20 Віталій Хінєвіч

В Ізюмі проводять потокове відновлення житла

Завдяки гуманітарній допомозі, якою ізюмчан забезпечують у вигляді будівельних матеріалів, майже в півтисячі осель проведено поточне відновлення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Ізюмську міську раду.

Повідомляється, що місцеві мешканці, чиє житло постраждало в наслідок військової агресії російських окупантів, отримують плити-OSB, поліетиленову плівку, цеглу, шифер, брезент, дошки, цвяхи тощо, і самостійно проводять ремонт в своїх оселях.

У домоволодіннях громадян пільгових категорій роботи проводять працівники КП “Благоустрій м. Ізюма” і волонтери.

Для отримання гуманітарної допомоги у вигляді будівельних матеріалів, слід звертатися з письмовою заявою до виконавчого комітету Ізюмської міської ради за адресою вул. Васильківська, 4.

Нагадаємо, окупанти понівечили найбільший у світі радіотелескоп, який знаходиться у Харківській області.