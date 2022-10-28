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28.10.2022  12:00   Віталій Хінєвіч

Окупанти понівечили найбільший у світі радіотелескоп, який знаходиться у Харківській області (фото)

Ворог завдав масштабних збитків радіотелескопу УТР-2.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошко.
 
Повідомляється, що окупанти завдали масштабних збитків території найбільшого у світі  радіотелескопу УТР-2.
 
Харківська область
 
«Жили як свині, і це вже нікого не дивує.  Розтрощена апаратура, зруйновані будівлі, розбиті автівки, вщент засмічені кімнати. Серед розваг – стрілянина по намальованій мішені на стіні. По всій території розкидані снаряди. 
 
Навіть тікаючи від наших військ, що блискавично звільнили Харківщину, росіяни не змогли утриматися - поцупили бойлер і пральну машину. Мародерство у них в крові.
 
Суму збитків встановлюватимуть слідчі. Вони ретельно зафіксували усі наслідки перебування рашистів на території, де десятки років працювали науковці і зробили безліч відкриттів світового рівня»,- розповів Володимир Тимошко.
 
Нагадаємо, фахівці провели санітарно-епідемічні заходи в деокупованих населених пунктах Харківської області.
 
Источник:   Володимир Тимошко
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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