28.10.2022 12:00 Віталій Хінєвіч
Окупанти понівечили найбільший у світі радіотелескоп, який знаходиться у Харківській області (фото)
Ворог завдав масштабних збитків радіотелескопу УТР-2.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошко.
Повідомляється, що окупанти завдали масштабних збитків території найбільшого у світі радіотелескопу УТР-2.
«Жили як свині, і це вже нікого не дивує. Розтрощена апаратура, зруйновані будівлі, розбиті автівки, вщент засмічені кімнати. Серед розваг – стрілянина по намальованій мішені на стіні. По всій території розкидані снаряди.
Навіть тікаючи від наших військ, що блискавично звільнили Харківщину, росіяни не змогли утриматися - поцупили бойлер і пральну машину. Мародерство у них в крові.
Суму збитків встановлюватимуть слідчі. Вони ретельно зафіксували усі наслідки перебування рашистів на території, де десятки років працювали науковці і зробили безліч відкриттів світового рівня»,- розповів Володимир Тимошко.
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