28.10.2022 12:00 Віталій Хінєвіч

Окупанти понівечили найбільший у світі радіотелескоп, який знаходиться у Харківській області (фото)

Ворог завдав масштабних збитків радіотелескопу УТР-2.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошко.

Повідомляється, що окупанти завдали масштабних збитків території найбільшого у світі радіотелескопу УТР-2.

«Жили як свині, і це вже нікого не дивує. Розтрощена апаратура, зруйновані будівлі, розбиті автівки, вщент засмічені кімнати. Серед розваг – стрілянина по намальованій мішені на стіні. По всій території розкидані снаряди.

Навіть тікаючи від наших військ, що блискавично звільнили Харківщину, росіяни не змогли утриматися - поцупили бойлер і пральну машину. Мародерство у них в крові.

Суму збитків встановлюватимуть слідчі. Вони ретельно зафіксували усі наслідки перебування рашистів на території, де десятки років працювали науковці і зробили безліч відкриттів світового рівня»,- розповів Володимир Тимошко.

Нагадаємо, фахівці провели санітарно-епідемічні заходи в деокупованих населених пунктах Харківської області.