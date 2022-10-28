28.10.2022 12:30 Віталій Хінєвіч

В Україну доставили партію вакцини від коронавірусу

США надали Україні 2,3 млн доз вакцини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 2,3 млн доз мРНК-вакцини проти COVID-19 Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, які надав уряд США в рамках ініціативи COVAX.

Вакцину розвезуть в 23 регіони України. Зокрема, у місто Київ надійде більше 31 тисячі доз, Львівщина отримає понад 29 тисяч, Полтавщина – більше 23 тисяч, Харківська, Одеська та Київська області – близько 20 тис. доз. Таким чином, в кінці жовтня та на початку листопада в регіони надійде понад 332 тисяч вакцини.

Вакцина призначена як для первинного курсу імунізації, так і для бустерної дози (першої та другої).

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