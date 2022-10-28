    
Главная Новини Харкова Медицина В Україну доставили партію вакцини від коронавірусу
28.10.2022  12:30   Віталій Хінєвіч

В Україну доставили партію вакцини від коронавірусу

США надали Україні 2,3 млн доз вакцини.

вакцина
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
Повідомляється, що дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 2,3 млн доз мРНК-вакцини проти COVID-19 Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, які надав уряд США в рамках ініціативи COVAX.
 
Вакцину розвезуть в 23 регіони України. Зокрема, у місто Київ надійде більше 31 тисячі доз, Львівщина отримає понад 29 тисяч, Полтавщина – більше 23 тисяч, Харківська, Одеська та Київська області – близько 20 тис. доз. Таким чином, в кінці жовтня та на початку листопада в регіони надійде понад 332 тисяч вакцини.
 
Вакцина призначена як для первинного курсу імунізації, так і для бустерної дози (першої та другої).
 
Актуальну інформацію де можна зробити щеплення проти COVID-19 дивіться за посиланням.
 
Источник:   МОЗ України
 Тэги:  вакцина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.10 Медицина Україна отримала нову партію вакцини проти «Омікрону» 19.09 Медицина В Україну доставили партію вакцини від коронавірусу 16.09 Медицина Стало відомо як забезпечений Харків вакцинами від ковіду
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 