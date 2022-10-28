28.10.2022 12:51 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 28 жовтня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 28 жовтня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 70 легкових авто;

«Угринів» - 70 легкових авто;

«Рава-Руська» - 20 легкових авто, 1 автобус;

«Грушів» - 15 легкових авто;

«Краківець» - 40 легкових авто;

«Шегині» - 70 легкових авто, 120 пішоходів;

«Смільниця» - 20 легкових авто.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 25 легкових авто.

Румунія:

«Порубне» - 30 легкових авто.

За добу 27 жовтня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 72 тисячі осіб та 21 тисяча транспортних засобів.



З України минулої доби вибули 38 тисяч осіб. 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 34 тисячі осіб, 31 тисяча з них – громадяни України.