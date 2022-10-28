    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 28 жовтня на західних пунктах пропуску
28.10.2022  12:51   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 28 жовтня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 28 жовтня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 70 легкових авто;
  • «Угринів» - 70 легкових авто;
  • «Рава-Руська» - 20 легкових авто, 1 автобус;
  • «Грушів» - 15 легкових авто;
  • «Краківець» - 40 легкових авто;
  • «Шегині» - 70 легкових авто, 120 пішоходів;
  • «Смільниця» - 20 легкових авто.

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» - 25 легкових авто.

Румунія:

  • «Порубне» - 30 легкових авто.

За добу 27 жовтня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 72 тисячі осіб та 21 тисяча транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 38 тисяч осіб. 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували 34 тисячі осіб, 31 тисяча з них – громадяни України.

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.10 Дороги та транспорт На румунському кордоні завершують реконструкцію пункту пропуску 26.10 Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 26 жовтня на західних пунктах пропуску 25.10 Дороги та транспорт Ситуація з виїздом із України 25 жовтня на західних пунктах пропуску
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 