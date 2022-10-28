Ситуація з виїздом із України 28 жовтня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 28 жовтня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
За добу 27 жовтня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 72 тисячі осіб та 21 тисяча транспортних засобів.
З України минулої доби вибули 38 тисяч осіб. 25 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували 34 тисячі осіб, 31 тисяча з них – громадяни України.
Комментариев: 0
Ідеальний час для спілкування, зустрічей із друзями та візитів до родичів.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без істотних опадів.
28 жовтня 1944 року з території України було вигнано останнього солдата нацистського рейху.
влажность:
давление:
ветер: