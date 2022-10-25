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25.10.2022  14:30   Віталій Хінєвіч

Яка ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні

Людям нагадують про необхідність вакцинації.

вакцинація
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Урядовий портал.
 
Повідомляється, що за період з 17 по 23 жовтня в Україні зафіксовано 16 908 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1808, медпрацівників – 303).
 
126 982 людей вакциновано проти COVID-19. За звітний тиждень з усіх проведених щеплень 8,6% становлять перші дози, 7,8% – другі дози, 70,2% – перші бустерні дози, 13,4% другі бустерні дози.
 
Також за минулий тиждень:
 
  • госпіталізовано – 4341 особу,
  • летальних випадків – 189,
  • одужало – 30 615 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
 
  • захворіло – 5 296 254 особи,
  • одужало – 5 126 052 особи,
  • летальних випадків – 110 008,
  • проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 32 603 805.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 157 762 особи, з них дві дози отримали 15 347 573 особи, першу бустерну дозу – 2 605 902 особа, другу бустерну дозу – 92 182.
 
Важливо, що майже 810 тис. осіб не отримали другу дозу, а понад 12,7 млн – першу бустерну дозу.
 
Традиційно нагадуємо про необхідність захистити себе від ризиків госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусної хвороби.
 
Перелік пунктів та центрів вакцинації за посиланням.
 
Нагадаємо, у Харківській області з'явиться центр психосоціальної адаптації для мешканців звільнених територій.
 
Источник:   Урядовий портал
 Тэги:  коронавирус
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