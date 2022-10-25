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25.10.2022  14:47   Дмитро Колонєй

У РФ мобілізують інфікованих в’язнів

Про це інформує воєнна розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на ГУР МО України, російська ПВК «Вагнер» почала масово рекрутувати в’язнів російських тюрем, що страждають на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема ВІЛ та гепатит C, 
 
Явище вже набуло масового характеру. Так, лише з однієї виправної колонії №5 в селищі Металострой Ленінградської області, до ПВК «Вагнер» було «мобілізовано» понад сотню в’язнів з підтвердженим ВІЛ або гепатитом С. Для «маркування» інфікованих бойовиків, командування «вагнерівців» змушує їх вдягати на руку червоні браслети у випадку наявності ВІЛ, та білі - у випаду гепатиту. 
 
У середовищі інших бойовиків, які змушені служити поруч з інфікованими, зростає обурення такою ситуацією. Відомо,що російські медики системно відмовляються надавати допомогу пораненим з гепатитом або ВІЛ. 
 
В Україні вже виявлено полонених бойовиків з ВІЛ та гепатитом, які підтверджують інформацію про масове «рекрутування» інфікованих в’язнів до ПВК «Вагнер».
 
Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, мобилизация, украина
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