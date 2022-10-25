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25.10.2022  15:00   Віталій Хінєвіч

Жителі Харківської області можуть добровільно здати зброю

Загальнодержавні заходи триватимуть на території України з 1 по 30 листопада.

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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що громадяни, які добровільно звернуться до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються ними незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності.
 
«Після звільнення деокупованих населених пунктів Харківщини військовослужбовці російської армії залишили після себе багато зброї та боєприпасів. Наголошуємо, що зберігання таких знахідок є незаконним та вкрай небезпечним.
 
Нагадуємо, що незаконне володіння та зберігання зброї згідно зі ст. 263 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність на строк до 7 років.
 
Поліція запрошує громадян взяти активну участь у даній акції. З приводу добровільної здачі зброї необхідно звернутися до територіального органу Національної поліції за місцем проживання або до дільничного пункту поліції у місті чи поліцейського офіцера громади, або телефонуйте за номером «102»,- розповіли у поліції.
 
Нагадаємо, у Харкові двоє чоловіків скоїли пограбування.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  харьков
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