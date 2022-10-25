Ігор Терехов: Харків'яни обрали європейський шлях розвитку

Харківський міський голова Ігор Терехов - про про обстановку в місті, протидію російській агресії, про успіхи української армії на передовій, а також про відновлення інфраструктури.
Про все це Ігор Терехов розповів в інтерв'ю азербайджанському журналісту Ейнуллі Фатуллаєву, передає РЕДПОСТ.
Зокрема, Ігор Терехов зазначив, що у найважчі дні війни в місті залишалося багато харків'ян, у тому числі представників азербайджанської діаспори, які підтримували тих, хто потребує медикаментів і продуктів харчування.
За словами мера, відстояти Харків вдалося завдяки героїчним зусиллям воїнів української армії, а також надзвичайній згуртованості та твердій волі мирних жителів.
«Наразі харків'яни – це велика дружна родина, яка обрала європейський шлях розвитку і вважає Україну своєю Батьківщиною. Харків – російськомовне, але проукраїнське місто. Дедалі частіше на вулицях я чую українську мову. Для нас це важливо», - наголосив Ігор Терехов.
Комментариев: 0
Все, що пов'язано з грошима, відіграє важливу роль. Упорядкуйте свою бухгалтерію і будьте обережнішими в витратах.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без істотних опадів.
Сьогодні фахівці з маркетингу відзначають неофіційне професійне свято.
влажность:
давление:
ветер: