15.10.2022 10:56 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 15 жовтня

Минулої доби офіційно зареєстровано 26 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 77 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 313 664 особи. Одужало 303 286 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 3206 осіб. За дві минулі доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли одинадцять людей.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 33 осіб (із них 26 - мешканці міста Харкова). 29 осіб захворіли в Лозівському, 11- в Богодухівському, 2 – в Ізюмському, 2 - у Чугуївському районах області.

Нагадаємо, у Харкові за минулий тиждень на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло 1426 осіб.