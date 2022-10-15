На пожежі у Харкові врятували людину (відео)

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу в багатоповерхівці Харкова.
Увечері 14 жовтня рятівники ГСЧС гасили пожежу на Олексіївці, повідомляє РЕДПОСТ.
Виклик вогнеборці отримали о 19:51. Пожежа сталася у 12-поверховому житловому будинку на проспекті Перемоги, 66.
До місця події було направлено 3 відділення служби порятунку на автоцистернах та 1 відділення на автодрабині. На момент прибуття вогнеборців у чотирикімнатній квартирі на 11-му поверсі горіли домашні речі та меблі на площі 20 кв.м.
З задимленої оселі вогнеборцями було врятовано власника квартири, чоловіка 1983 року народження.
О 20:06 пожежу було локалізовано, а о 21:52 повністю ліквідовано. Причина її виникнення наразі встановлюється.
Нагадаємо, загалом за добу з 14 по 15 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 12 виїздів на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами.
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