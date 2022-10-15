15.10.2022 10:21 Рита Парфенова

На пожежі у Харкові врятували людину (відео)

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу в багатоповерхівці Харкова.





Увечері 14 жовтня рятівники ГСЧС гасили пожежу на Олексіївці, повідомляє РЕДПОСТ.



Виклик вогнеборці отримали о 19:51. Пожежа сталася у 12-поверховому житловому будинку на проспекті Перемоги, 66.



До місця події було направлено 3 відділення служби порятунку на автоцистернах та 1 відділення на автодрабині. На момент прибуття вогнеборців у чотирикімнатній квартирі на 11-му поверсі горіли домашні речі та меблі на площі 20 кв.м.



З задимленої оселі вогнеборцями було врятовано власника квартири, чоловіка 1983 року народження.



О 20:06 пожежу було локалізовано, а о 21:52 повністю ліквідовано. Причина її виникнення наразі встановлюється.

Нагадаємо, загалом за добу з 14 по 15 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 12 виїздів на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами.