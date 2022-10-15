Харків на ранок 15 жовтня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 14 на 15 жовтня зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 15 жовтня.
Пожежі, викликані ворожими обьстрялами, трапились у с. Коротич та смт Липці Харківського району.
Загалом за добу з 14 по 15 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 39 оперативних виїздів, з яких:
За добу на пожежах було врятовано та евакуйовано 5 осіб, ще одна особа була травмована.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 558 вибухонебезпечних предметів.
Рятувальники продовжили забезпечувати мешканців деокупованих населених пунктів Куп‘янського та Ізюмського районів області питною та технічною водою. За допомогою цистерн людям доставлено біля 40 т води. Також співробітники ДСНС за допомогою електростанції забезпечили безперебійну подачу живлення до міської їдальні.
Нагадаємо, за добу з 14 на 15 жовтня агресор обстріляв Харків, а також населені пункти Гатище, Вовчанські Хутори, Старицю та Дворічне.
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