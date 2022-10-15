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15.10.2022  08:28   Рита Парфенова

Про бойові дії на Харківщині розповіли у Генштабі (відео)

За добу з 14 на 15 жовтня агресор обстріляв Харків та чотири селища області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Агресор продовжує зосереджувати зусилля на утриманні захоплених районів Харківської області.

На Слобожанському напрямку противник здійснював обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Гатище, Вовчанські Хутори, Стариця та Дворічне.

Протягом минулої доби постраждала інфраструктура Харкова.

Авіація Сил оборони УКраїни завдала близько тридцяти ударів. Підтверджено ураження двадцяти п’яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили дев’ять БпЛА.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили чотири пункти управління, п’ятнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки,  дванадцять складів з боєприпасами, одну артилерійську установку та двадцять інших важливих цілей.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 14 на 15 жовтня зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.


 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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