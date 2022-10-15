15.10.2022 09:20 Рита Парфенова

Харківський педіатр Євген Комаровський святкує день народження

Відомому лікарю-педіатру виповнилося 62 роки.

Із днем ​​народження Почесного громадянина міста Харкова Євгена Комаровського привітав Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомляє РЕДПОСТ.



«Ви - справжній професіонал, дитячий лікар не лише за професією, а й за покликанням. Все своє життя Ви присвятили турботі про здоров'я людей та популяризацію здорового способу життя. Ваші книги дали необхідні знання та допомогли багатьом батькам виховати здорових дітей. Ви отримали справді народне визнання за незвичайний погляд на звичні речі та вміння донести точну та важливу інформацію. До Вас прислухаються, Вам вірять, і тому така цінна саме зараз Ваша патріотична позиція.



Від щирого серця бажаю Вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, благополуччя та успіхів у всіх Ваших добрих і потрібних справах! Здійснення всіх планів і, звичайно ж, мирного неба!» - говориться у привітанні.