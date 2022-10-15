15.10.2022 09:26 Рита Парфенова

Під Харковом автівка підірвалася на міні

Літній чоловк одержав тяжкі поранення.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Трагедія сталася в Чугуївському районі.



65-річний чоловік отримав важкі поранення, наїхавши на автомобілі на ворожу міну.



Очільник ХОВА вкотре відзначив, що мінна небезпека залишається дуже високою и закликав усіх бути максимально обережними.

Нагадаємо, за місяць у лісах Балаклійської громади підірвалися 6 осіб, які збирали гриби.