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15.10.2022  09:26   Рита Парфенова

Під Харковом автівка підірвалася на міні

Літній чоловк одержав тяжкі поранення.

обережно, міни

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Трагедія сталася в Чугуївському районі.

 65-річний чоловік отримав важкі поранення, наїхавши на автомобілі на ворожу міну.

Очільник ХОВА вкотре відзначив, що мінна небезпека залишається дуже високою и закликав усіх бути максимально обережними.

Нагадаємо, за місяць у лісах Балаклійської громади підірвалися 6 осіб, які збирали гриби.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  мина, харьков, агрессия россии
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