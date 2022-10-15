Під Харковом автівка підірвалася на міні

Літній чоловк одержав тяжкі поранення.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
Трагедія сталася в Чугуївському районі.
65-річний чоловік отримав важкі поранення, наїхавши на автомобілі на ворожу міну.
Очільник ХОВА вкотре відзначив, що мінна небезпека залишається дуже високою и закликав усіх бути максимально обережними.
Нагадаємо, за місяць у лісах Балаклійської громади підірвалися 6 осіб, які збирали гриби.
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