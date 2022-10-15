Від ворожого снаряду загинув мешканець прикордонної громади Харківщини

За добу з 14 по 15 жовтня внаслідок обстрілів Харківської області одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ворожих обстрілів в прикордонній громаді Харківського району загинув 66-річний мирний мешканець, в Куп'янському районі 74-річний чоловік госпіталізований з пораненням.
Нагадаємо, за добу на пожежах було врятовано та евакуйовано 5 осіб, ще одна особа була травмована.
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