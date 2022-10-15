15.10.2022 06:30 Рита Парфенова

15 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

ООН та ЮНІСЕФ оголосили 15 жовтня Всесвітнім днем ​​миття рук.





Заснований у 2008 році Всесвітній день чистих рук, присвячений основам особистої гігієни. Його головна мета – виробити насамперед у дітей звичку мити руки як удома, так і поза ним. Експерти неодноразово заявляли, що банальна звичка мити руки може рятувати тисячі життів щодня. Тим більше зараз, коли світ охопила пандемію Covid-19. Не забувайте, коронавірус передається як повітряно-краплинним шляхом, так і контактно-побутовим.



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Всесвітній день сільських жінок, що відзначається щорічно 15 жовтня, покликаний нагадати суспільству, наскільки багатьом воно завдячує сільським жінкам, наскільки цінна їхня праця. Виявляється, жінки, які мешкають у селі, становлять четверту частину всього населення нашої планети.

В Україні таких жінок понад 8 мільйонів, близько 40% сільських жінок України мають вищу освіту (для порівняння – третина сільських жінок світу зовсім неписьменна), із близько 40 тисяч фермерських господарств України кожне шосте очолює жінка. У селі проживає переважна більшість багатодітних сімей та матерів-героїнь України.

У лютому 2001 року було створено Всеукраїнську громадську організацію «Союз сільських жінок України». Ініціативу подали Полтавський, Харківський, Кіровоградський, Черкаський, Київський обласні осередки організації. Головне завдання організації: сприяння розвитку сільськогосподарського виробництва та створенню умов для задоволення та захисту економічних, творчих, соціальних та інших спільних інтересів сільських жінок, а також відновлення покинутих сіл, розвиток підприємницької діяльності на селі, залучення жінок та чоловіків сільської місцевості до участі у діяльності влади та місцевого самоврядування тощо.



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Ще одна дата, яку відзначають 15 жовтня, Міжнародний день білої тростини – не свято. Це своєрідний знак біди, що нагадує суспільству про існування поряд людей з обмеженими фізичними можливостями, про допомогу та солідарність. Міжнародний день Білої тростини – символу незрячої людини – було встановлено США 15 жовтня 1970 року з ініціативи Міжнародної федерації сліпих.

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Щорічно третьої суботи жовтня в Україні відзначається День працівників целюлозно-паперової промисловості. Свято встановлено Указом Президента України у 2008 році. Таким чином працівники целюлозно-паперової промисловості отримали власне професійне свято та перестали його відзначати у День працівника лісу.

Також цього дня

У 70 році до н. е. народився Вергілій, римський поет.



1583 — українські землі у складі Речі Посполитої перейшли з юліанського на григоріанський календар (разом з Іспанією, Королівством Португалія та більшістю італійських держав).



1581 - у Парижі королева-мати Франції Катерина Медічі представила своїм гостям перший в історії публічний балет - "Комічний балет королеви".



1615 — засновано Київське Богоявленське Братство і школу при ньому, згодом (1632) перетворену на колеґію, а потім — на Києво-Могилянську Академію (1701).



1666 - англійський король Чарльз II ввів нову моду - вперше одягнув жилет.



1844 – народився Фрідріх Ніцше, німецький філософ («Так казав Заратустра», «Воля до влади», «По той бік добра і зла»).



1897 – народився Ілля Ільф (справжнє ім'я Ієхіел-Лейб Файнзільберг), письменник («Дванадцять стільців», «Золоте теля»)



1908 – Королівський хірургічний коледж в Англії вирішує дозволити жінкам отримання ліцензії на право роботи зубними хірургами.



1920 – народився Маріо Пьюзо, американський письменник італійського походження, автор роману «Хрещений батько».



1948 – народився Іван Гаврилюк, український актор («Кармелюк», «Гори димлять»).



1948 – народився Кріс де Бург (справжнє ім'я – Крістофер Джон Девісон), ірландський музикант та композитор.



1959 – у Мюнхені агент КДБ убив Степана Бандеру.



1960 – народився Євген Комаровський, український лікар-педіатр, письменник та телеведучий.



1981 – засновано американську метал-групу Metallica.



2000 – іспанські вчені проаналізували більшість із існуючих видів спорту на предмет корисності та дійшли невтішного висновку: жоден з них не є однозначно нешкідливим.

Прикмети дня

15 жовтня православні вшановують пам'ять мученика Кіпріана та мучениці Юстини. Ця дата вважалася днем ​​очищення від народжень та порятунку від злих духів. Причому, як правило, чоловіки молилися Купріяну (Кіпріану), а жінці – Устінні (Іустині).



Цього дня потрібно бути дуже уважними, обережними, уникати конфліктів та суперечок. Сварки можуть викликати біду на сім'ю.



Вживати алкоголь не рекомендується. Казали, п'яного чорти відвідають.

Іменини відзначають:

Андрій, Ганна, Борис, Василь, Георгій, Давид, Іван, Костянтин, Михайло, Олександра, Петро, ​​Степан, Федір.